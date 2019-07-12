РИАМО – 12 июл. Полицейские в Коломенском городском округе задержали подозреваемых в серии дачных краж на сумму около 2 миллионов рублей, ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 24 до 30 лет, двое из которых ранее судимы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в период с октября 2018 года по январь 2019 года отжимали стеклопакеты и незаконно проникали в частные дома, расположенные в городском округе, откуда похищали денежные средства, ювелирные украшения, а также бытовую и электронную технику», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она пояснила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей по местам их проживания.

«В ходе проведенных обысков в квартирах подозреваемых обнаружено и изъято орудие совершения преступления, а также часть похищенного имущества, которая возращена законным владельцам», – дополнила Петрова.

Сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленников к восьми аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории городского округа.

«Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей», – пояснила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Коломенским городским судом в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашнего ареста», – резюмируется в материале.