РИАМО - 12 июл. Центр занятости «Моя карьера» запустил «Акселератор социальных проектов», горожане узнают, как заниматься предпринимательством, помогая при этом людям, изначально проект планировался для мам, но во второй поток набирают всех желающих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Акселератор социальных проектов» запустили в мае для мам, особенно для тех, у кого есть маленькие дети. Программа была рассчитана на женщин, которые хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Из-за того, что проект стал очень популярным и на занятия приходили не только мамы, но и папы, организаторы решили сформировать второй поток уже для всех желающих, независимо от наличия у них детей», - говорится в сообщении.

Слушатели будут посещать лекции, участвовать в тренингах, деловых играх и вебинарах, узнают, как выбрать нишу на рынке, как зарегистрировать юридическое лицо и спланировать экономические показатели эффективности, научатся создавать стратегию продвижения и позиционирования бренда, а также распределять роли в команде для быстрого и эффективного достижения целей.

В финале состоится защита проектов. В состав экзаменационной комиссии войдут представители фондов и организаций социальной направленности. После успешной защиты каждый участник акселератора получит сертификат.

Первая встреча состоится 17 июля. Слушатели узнают о социальном предпринимательстве и примут участие в деловой игре «Придумай свой социальный бизнес». Занятия будут проходить раз в неделю в центре «Моя Карьера».