РИАМО – 12 июл. Пожар вспыхнул в торговом здании, расположенном на 33 километре МКАД, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В пятницу в 03:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 33 километр МКАД, владение 6, где на первом этаже двухэтажного торгового здания происходило загорание на площади 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 04:17 пожар был ликвидирован», – отмечается в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.