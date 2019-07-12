РИАМО - 12 июл. Благоустройство территории возле строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) «Авиамоторная» и «Лефортово» планируют завершить до конца года, уже выполнено 20% работ, в порядок приводят улицы Лапина и Красноказарменную, 1-й Краснокурсантский проезд, площадку у ДК «Компрессор», сквер имени Калинина, а также зеленую зону недалеко от платформы «Новая», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Возле станции «Авиамоторная» благоустроят территорию протяженностью 30 километров и общей площадью 19 гектаров, а возле «Лефортова» — соответственно 17 километров и 41,5 гектара.

«На одной из главных улиц района — Авиамоторной — благоустроят дворовые территории, оборудуют детские и спортивные площадки со специальным покрытием, игровыми комплексами, качелями и уличными тренажерами. В зоне жилой застройки на Авиамоторной улице появится территория тихого отдыха, а также аллеи и сквер с пешеходными дорожками, удобными лавочками, цветниками, кустами и деревьями», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта.

До начала благоустройства на территории вокруг строящихся станций БКЛ и станции Московского центрального кольца (МЦК) Андроновка было много проблем. Это изношенное дорожное покрытие, старые тротуары, много стихийных парковок и неблагоустроенных мест.

«Было необходимо решить эти вопросы с учетом открытия новых станций метро «Авиамоторная» и «Лефортово» и их интеграции со станцией МЦК «Андроновка». В рамках комплексного благоустройства будет создана единая пешеходная связь с этой станцией», — добавил сотрудник пресс-службы департамента.

Во время благоустройства заменят 37,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части. Дорогу от тротуаров отделят бордюрным камнем, протяженность которого составит почти 100 тысяч метров.

На улицах, которые ведут к станциям метро, установят 520 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Там же появятся лавочки на металлокаркасе с деревянным покрытием и урны.

Территории возле строящихся станций станут зеленее. Здесь разобьют более 200 тысяч квадратных метров газонов, а осенью высадят около 300 деревьев и 25 тысяч кустарников.

Ожидается, что пассажиропоток станции БКЛ «Авиамоторная» составит около 400 тысяч человек в сутки, а «Лефортова» — 135 тысяч человек. Их открытие запланировано на конец этого года. Первое время станции будут работать как продолжение строящейся Некрасовской линии метро.