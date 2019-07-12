РИАМО – 12 июл. Московский планетарий проведет первые летние астрономические наблюдения 15 и 16 июля, открытые занятия пройдут с 21:30 до 00:00 в «Парке неба» – на площадке на крыше, участие в них бесплатное, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во вторник можно будет понаблюдать за частичным лунным затмением через телескопы Московского планетария. Спутник Земли будет хорошо виден невооруженным взглядом в условиях мегаполиса, поэтому нет необходимости уезжать от городских огней. Но если смотреть в бинокль или через телескоп, можно будет заметить изменение цвета лунного диска. С серо-голубого он сменится на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», – сказал представитель пресс-службы Московского планетария.

Так, 15 июля наблюдения посвятят Луне, Юпитеру и Сатурну. Гости планетария смогут рассмотреть в телескопы так называемое Большое красное пятно на поверхности Юпитера – самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе, который бушует уже несколько столетий.

Кроме того, можно будет увидеть Сатурн, его кольца и спутники, которых у планеты 62. В большинстве своем это образования из каменных пород и льда. Также астрономы покажут гостям двойные звезды, туманности и галактики.

А 16 июля будет возможность увидеть последнее в этом году лунное затмение и подробно рассмотреть горы и кратеры Луны.

Частичное лунное затмение начнется в 21:43. В течение нескольких часов Луна будет перемещаться через северную часть земной тени и погрузится в нее на четверть диска. Пика затмение достигнет после полуночи, когда Луна окрасится в багровый цвет. Завершится затмение в 03:17 17 июля.

Во время наблюдений у телескопов будут находиться астрономы, которые помогут разобраться в настройках оборудования и сориентироваться на звездном небе.

Кроме того, гости смогут познакомиться с экспонатами «Парка неба». Там, например, установлены уникальные солнечные часы – от небольших садовых до гигантских площадных.