РИАМО - 12 июл. Артиллерийский снаряд и минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Красногорске и Рузском городском округе, угрозы для жизни населения найденные объекты не представляют, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск 11 июля поступило сообщение о нахождении артиллерийского снаряда времен ВОВ на территории строительной площадки.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД России по городскому округу Красногорск», – говорится в сообщении.

Тем же днем поступило сообщение об обнаружении другого боеприпаса на территории Подмосковья – минометной мины.

«От оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – добавляется в материале.