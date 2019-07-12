РИАМО - 12 июл. На новых площадках для регистрации брака поженились уже более тысячи пар, тысячная торжественная церемония прошла на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме», свадьбу отпраздновали Никита и Татьяна Терентьевы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Регистрации браков вне стен отделов ЗАГС продолжают набирать популярность у москвичей. С каждым днем желающих провести церемонию на новых площадках становится все больше. Например, на ближайший месяц все площадки уже заняты. По просьбам жителей мы продолжаем пополнять список площадок и ищем новые удивительные места для регистрации», — сказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Новые площадки для регистрации брака начали работать 4 мая. Их открытие приурочили к Красной горке. Тогда в необычных местах поженились 150 пар.

Накануне Дня семьи, любви и верности, 5 и 6 июля, в столице зарегистрировали 1,3 тысячи браков, 154 из них — на новых площадках.

Сейчас в столице работают 23 новые площадки. Молодые пары могут сыграть свадьбу в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Процедура подачи заявления о регистрации брака в необычных местах доступна всем. Сделать это можно в соответствующем отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг.