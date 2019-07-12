РИАМО - 12 июл. Благодаря проекту «Наши маршруты» в столице появилось девять новых автобусных направлений, всего горожане отправили более 2 тысяч идей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пять лет назад на портале crowd.mos.ru появился краудсорсинг-проект «Наши маршруты». Его создали для улучшения работы наземного городского транспорта. Участникам проекта нужно было сформулировать предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов и определить участки дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Москвичи предложили более 2 тысяч идей», - говорится в сообщении.

Благодаря проекту в городе появилось девять новых маршрутов:

— №710 (Большая Юшуньская улица — станция метро «Новые Черемушки»);

— №184 (3-й Павелецкий проезд — станция метро «Пролетарская»);

— №621 (станция метро «Войковская» — станция метро «Водный стадион»);

— №38 (Рижский вокзал — Трубная площадь) — сейчас он проходит от Рижского вокзала до станции метро «Китай-город»;

— №856 (5-й микрорайон Солнцева — станция метро «Кунцевская») — работал до открытия участка Солнцевской линии метро в октябре 2018 года;

— №735 (Заревый проезд — станция метро «Щелковская»);

— №234 (улица Васильцовский Стан — станция метро «Текстильщики»);

— №252 (станция метро «Планерная» — станция метро «Митино»);

— С6 (Юрловский проезд — Каргопольская улица).

Автобусы, которые курсируют по этим маршрутам, уже перевезли более 30 миллионов человек. В год ими пользуется в среднем 6 миллионов пассажиров.

Площадка crowd.mos.ru появилась в 2014 году. С ее помощью горожане могут делать жизнь в столице более комфортной. Москва реализует предложенные идеи, получившие наибольшую поддержку среди участников.

Благодаря площадке crowd.mos.ru москвичи стали соавторами проектов «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Московское долголетие», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы». Кроме того, горожане предложили идеи по улучшению экологической ситуации в городе, которые реализуют до 2030 года.

Краудсорсинг — это технология, которая позволяет заинтересованным людям собраться в одном месте и высказать свои идеи на заданную тему, доработать их и выбрать лучшие. На площадке crowd.mos.ru все предложения проходят стадии экспертного отбора, обсуждения и голосования.