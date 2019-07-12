РИАМО - 12 июл. На Смоленском метромосту в столице начнут проводить ежедневные светомузыкальные шоу, первый показ организуют в честь Дня московского транспорта, который в этом году отмечается 13 июля, шоу пройдет накануне праздника, 12 июля, с 22:00 до 23:00, затем представления станут показывать в то же время каждый вечер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В марте Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Мост уже стал достопримечательностью города. А теперь каждый вечер здесь будут проходить красочные световые шоу, которые привлекут еще больше жителей и туристов. При этом представление не влияет на безопасность движения поездов», — сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Красочное шоу развернется на 780 квадратных метрах медиафасада метромоста. Его подсветят 1,5 тысячи светильников. Кроме того, на Смоленский метромост направят 30 прожекторов.

Представление будет сопровождаться русской и зарубежной музыкой, которую можно прослушать в мобильном приложении «Смоленский мост» (оно доступно для скачивания в App Store и Google Play). Плейлист подобран таким образом, что ритм песни совпадает с динамикой светового шоу. За одну минуту до начала на главной странице сервиса начнется обратный отсчет времени, а в 22:00 появится кнопка «Слушать». После того как пользователь нажмет на нее, заиграет музыка. За программой шоу можно будет следить в разделе «Анонсы» в мобильном приложении, а также на сайте проекта.

Смоленский метромост открыли в 1937 году. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. Его длина — 150 метров, он соединяет станции «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии подземки. В будни по мосту проходит более 850 поездов. За свою историю он неоднократно становился объектом пристального внимания кинорежиссеров и появился как минимум в десятке советских и российских художественных картин.

В этом году День московского транспорта пройдет на пяти площадках: в парке «Зарядье», на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади. Они будут работать с 12:00 до 18:00. Гостей праздника ждут парад и выставка ретротрамваев, экспозиция со старинными автомобилями, мотофристайл-шоу, ночной велозаезд и многое другое.