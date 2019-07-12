РИАМО - 12 июл. В столице составили топ-5 самых популярных электронных услуг и сервисов, самым популярным оказался онлайн-сервис по проверки электронного дневника, им воспользовались более 133 миллионов раз с начала года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала этого года горожане чаще всего пользовались пятью онлайн-услугами и сервисами. При этом каждая московская семья ежемесячно обращалась за ними от четырех до шести раз. В топ-5 самых популярных услуг вошли проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, прием показаний приборов учета воды, получение информации о посещении образовательных учреждений и питании, поиск такси», - говорится в сообщении.

На втором месте по популярности оказался сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ. С начала года им воспользовались более 38,4 миллиона раз. Горожане проверяли и оплачивали штрафы, выписанные за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения.

Кроме того, москвичи активно пользуются сервисом приема показаний приборов учета воды (третье место в рейтинге). Он позволяет передавать показания, узнавать даты поверки счетчиков и просматривать архив переданной информации. С начала года за услугой обращались более 18,6 миллиона раз.

На четвертом месте в топе — получение информации о посещении образовательных учреждений и питании. Благодаря сервису родители могут в режиме реального времени следить за тем, когда ребенок пришел в школу, а когда — ушел домой, не прогуливал ли он уроки, а также какой обед он выбрал. В этом году услугой воспользовались более 11,5 миллиона раз.

Пятое место в рейтинге занял сервис поиска такси. За полгода поступило более 9 миллионов обращений от частных лиц и компаний. Чтобы найти и проверить определенное разрешение на работу в такси, необходимо указать один или несколько параметров: государственный регистрационный номер автомобиля, наименование перевозчика, регион, в котором было выдано разрешение, регистрационный номер разрешения.

На портале mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов. Среди них — сервисы образования и здравоохранения, онлайн-платежи, а также услуги для бизнеса. Полезные для москвичей опции, в том числе коммунальные и транспортные, есть и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Его пользователи могут подать заявку в единый диспетчерский центр, внести показания приборов учета воды и электроэнергии или просмотреть электронный дневник школьника онлайн. Приложение доступно в App Store и Google Play.