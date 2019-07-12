РИАМО - 12 июл. Облачная погода, местами с прояснениями и кратковременные дожди ожидают жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, северный ветер составит 5-10 метров в секунду, а температура поднимется не выше 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При северном ветре температура в Москве в послеполуденные часы не превысит 16-18 градусов, по области 14-19 градусов. Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%. Ветер северный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что многие жители Москвы и Московской области привыкли к такой погоде и для молодых натренированных людей такие условия являются благоприятными. Однако по-прежнему остается вероятность ухудшения самочувствия у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями.

«Из-за повышенной влажности воздуха могут появиться симптомы обострения при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и бронхо-легочных заболеваниях. Однако не стоит забывать, что погода не есть причина болезни, а только лишь провоцирующий фактор, поэтому необходимо строго следовать рекомендациям врачей, лечить имеющиеся недуги, а повышать устойчивость к погодным капризам помогут закаливающие процедуры, здоровый образ жизни и сами природные факторы», - говорится в сообщении.