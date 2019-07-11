РИАМО - 11 июл. На площадке Московского парламентского центра для студентов открылся тестовый «электронный избирательный участок» для проверки системы дистанционного электронного голосования, тестирование проходит в открытом режиме, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что тестовое электронное голосование студентов позволит на практике посмотреть, что и где нужно доработать для проведения эксперимента по голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в трех избирательных округах в столице.

«Публичное тестирование системы электронного голосования подтверждает открытость процесса подготовки к проведению эксперимента 8 сентября. Московские студенты выбирают лучшего председателя студсовета города, благодаря чему у лиц, ответственных за техническую сторону вопроса, есть возможность испытать систему в режиме реального времени, выявить недоработки (в случае каких-либо сбоев), и в ближайшее время их исправить», – подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что все результаты первого этапа теста будут публичными. Таким образом Москва делает еще один уверенный шаг в сторону электронной демократии.

Первый этап тестирования системы электронного голосования проходит на площадке Московского парламентского центра.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.