РИАМО - 11 июл. Главное молодежное событие лета - форум «Я - гражданин Подмосковья» - официально открылся в Волоколамском городском округе в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Мы постарались создать новый современный формат проживания и надеемся, что всем будет комфортно. Все смены разные, они касаются и творчества, и волонтерства. В рамках каждой мы будем стремиться предусмотреть условия, чтобы вы могли реализовать свои таланты и способности», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в видеообращении к участникам форума.

Он добавил, что на форум пригласили известных спикеров. Также здесь у участников есть возможность встретить своего работодателя, на мероприятие приедут флагманы экономики Подмосковья.

«Мы увидимся с большим количеством самых разнообразных экспертов, спикеров, с самыми интересными людьми. Возможно каждый из них сейчас стоит слева или справа от вас. Кто-то может быть вообще здесь встретит свою судьбу. Но это все впереди, а сегодня мы открываем форум, и открываем его в необычном месте, мы поменяли площадку - сегодня мы в Волоколамске», - сказала на открытии министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В этом году форум проходит на новой площадке – на территории Волоколамского городского округа - с 11 по 31 июля. В нем ожидается участие порядка 10 тысяч человек.

«Это будет такая интересная учеба, поверьте мне. Будут удивительные люди, которых вы по телевизору разве что раньше видели. Вы сможете задать им вопросы, поспорить, обсудить проблемы», - отметила со сцены советник губернатора на общественных началах Марина Юденич.

В этом году условия на форуме проживания стали более комфортными, на площадке установили жилые модули, ввели в меню вегетарианские блюда.

В формировании образовательной программы Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья» и организации выставки достижений Московской области и ЦФО на площадке форума принимают участие МГИМО МИД России, РГСУ, Театральный институт имени Бориса Щукина, корпорация «Синергия».

На форуме организовано пять смен: «Творчество» - 11-15 июля, «Волонтеры» - 15-19 июля, «Молодые парламентарии» - 19-23 июля, «Предприниматели» - 23-27 июля, «Профессиональное образование» - 27-31 июля.

Каждая из смен будет заключать в себе семь направлений: standART (мода, дизайн, современная хореография, музыка), бизнес будущего (предпринимательство, профессии будущего), digital (видео и фотоблоггеры, контентмейкеры), комфортная среда (город, природа, гостеприимство), #ЯВОЛОНТЕР (объединение волонтеров ЦФО), сила воли (экстремальный спорт, киберспорт, туризм), гражданское общество (атив, НКО).

На первой смене своим опытом с молодежью поделятся как тренеры-технологи, так и знаменитые спикеры - депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ Максим Сураев, легенда хоккея, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), политолог, социолог Валерий Федоров.

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