РИАМО – 11 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%, сообщается на сайте kp.ru.

«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Поправки внесут в статью 164 Налогового кодекса РФ. На сегодняшний день льготная ставка НДС 10% распространяется на некоторые категории товаров.

Из продуктов это: мясо, мясопродукты, молоко, молокопродукты, яйца, растительные масла, маргарин, сахар, соль, зерно, комбикорм, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, морепродукты, детское и диабетическое питание и овощи.

Ягоды и фрукты с 1 января текущего года облагались 20-процентной ставкой налога.