РИАМО - 11 июл. В микрорайоне Северный-5 Сергиева Посада рабочие начали благоустраивать прилегающую территорию строящейся школы на 1,1 тысячи мест, ее планируют сдать до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В центре бюджетного строительства подмосковного Минстроя проведено совещание по вопросу завершения строительства общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде. В совещании приняли участие представители местной администрации и генподрядной организации.

«В настоящее время на объекте ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и отделка помещений. Кроме того, начаты работы по благоустройству прилегающей территории», - говорится в сообщении.

В четырехэтажном здании общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров предусмотрены помещения для средних и старших классов, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, а также методические и административные кабинеты. Отдельным блоком выделены помещения для начальной школы с игровыми и спальными комнатами для размещения группы продленного дня, актовым и спортивным залами.

На прилегающей территории появится физкультурно-спортивная зона с необходимыми спортивными и игровыми комплексами, а также беговыми дорожками и футбольным полем.

«Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Министерством перед всеми участниками строительства поставлена задача по ускорению темпов работ и обеспечению ввода объекта в установленные сроки.

Строительство объектов образования ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.