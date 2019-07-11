РИАМО - 11 июл. Доказательства инсценировки отравления продюсера Бари Алибасова, которые представили в эфире программы «На самом деле» на Первом канале, мог подделать любой школьник, сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

В программе 10 июля продемонстрировали скриншот переписки безымянного «лечащего врача» Алибасова с его личным помощником Сергеем Моцарем. Якобы за месяц до отравления «Кротом» Моцарь предлагал устроить госпитализацию продюсера, а в качестве причин придумать недуг с пищеварительной системой или мозгом.

«Сделать такой скриншот переписки в вотсапе не составит труда любому школьнику. Я сейчас могу также состряпать переписку, что вы мне задолжали 3 миллиона долларов! Хотя в своем коллективе мы сейчас разбираемся, выясняем, откуда это вообще», – сказал Горожанкин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что Моцарь ничего такого не помнит и будет искать в своей истории.

«Но вы поймите, это все один большой шоу-бизнес – ребята работают ради рейтинга, делают сенсацию, чего на них обижаться. Нам два уважаемых медучреждения подтвердили диагноз Бари Каримовича, а люди верят какому-то скриншоту!» – добавил PR-директор Алибасова.

Своя версия событий есть и у сына продюсера Бари Алибасова-младшего, который также принимал участие в съемках данного ток-шоу.

«Перед съемками, которые состоялись больше недели назад, нас подготовили, что будет объявлено правдой, а что неправдой. То есть у нас на руках был четко прописанный сценарий. По задумке, обязательно нужен был «козел отпущения», и я за большой гонорар согласился стать негодяем для всей страны», – заявил Алибасов-младший.

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