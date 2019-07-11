РИАМО - 11 июл. Максимальная температура самого теплого месяца года в российской столице к 2050 году может увеличиться на 5,5 градусов, сообщает РИА Новости.

Швейцарская лаборатория Crowther Lab проводила исследование о значительных изменения климатических условий в мире. Для анализа использовались 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов. Кроме того, анализировались погодные условия столиц и городов с населением свыше 1 миллиона человек.

«Учеными рассматривался оптимистичный сценарий, при котором благодаря политике уменьшения эффекта глобальных изменений выбросы СО2 будут стабилизированы к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%», – отмечается в материале.

Согласно выводам ученых, в 77% городов мира произойдут значительные изменения климатических условий. При этом 22% городов испытают на себе погодные условия, которые на данный момент не существуют ни в одном городе мира.

К примеру, к 2050 году климат российской столицы будет похож на сегодняшний климат американского Детройта – максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градусов. Температура в Санкт-Петербурге увеличится на 6,1 градуса.

Ученые подчеркнули, что анализ содержит некоторую неопределенность, но подобные исследования помогают облегчить применение более адресных климатических стратегий.