РИАМО – 11 июл. Одной из ярких достопримечательностей благоустроенной набережной озера Сенеж в Солнечногорске стали необычные пальмы из стеклопластика, установленные конструкции подсвечиваются в темное время, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Пальмы уже стали местной достопримечательностью не только для жителей, но и для гостей округа.

«Несмотря на то, что пальмы украсили набережную жемчужины Подмосковья недавно, они уже стали излюбленным местом для фотосессий молодоженов и местом встреч для жителей. В вечернее время яркая подсветка пальм никого не оставит равнодушным», – сказал директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Виталий Ковтун.

Набережная озера Сенеж в Солнечногорске уже стала подмосковным аналогом французского Лазурного берега. На пляж завезли белый кварцевый песок, для удобства отдыхающих есть амфитеатры для принятия солнечных ванн.

Для более комфортного отдыха установлена пляжная зона с бассейнами – детским и взрослым. Кроме того, стартовали работы по благоустройству второй очереди набережной. По окончании работ протяженность велотрассы увеличится почти на 2 километра и составит порядка 4 километров.