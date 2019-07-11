РИАМО - 11 июл. Активно ведутся работы по благоустройству ЗАТО Звездный городок в Подмосковье, там планируют привести в порядок и обновить территорию возле дома Космонавтов и сквер, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Будут благоустроены территория возле дома Космонавтов, сквер у дома №5, пешеходная зона по аллее Героев (вторая очередь), а также около восьми пешеходных зон в разных частях города. Все дорожки и тропинки будут обновлены, сохраняя при этом сложившиеся маршруты», – говорится в сообщении.
Также стартовали работы по благоустройству 11 общественных территорий. Там будет благоустроена сеть велопешеходных дорожек, зона уличных батутов для детей, новая детская игровая площадка, реконструирована танцевальная площадка Юрия Гагарина.
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