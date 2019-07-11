РИАМО - 11 июл. Управляющие организации Каширы и Сергиева-Посада оштрафовали на 25 тысяч рублей после того, как они не исполнили предписания жилищных инспекторов по устранению источников подтопления жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Появление сырости в подвальных помещениях отрицательно влияет на состояние всего здания в целом – начиная с неприятного запаха, образования плесени, и заканчивая постепенным разрушением фундамента», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она пояснила, что согласно статье 36 жилищного кодекса РФ подвал многоэтажного дома считается общей долевой собственностью его жителей. По этой причине он попадает в зону ответственности управляющей организации.

Жители дома №10 по улице Строительной в Сергиевом Посаде пожаловались на прорывы трубы холодного водоснабжения, проходящей под их квартирами. Проверка подтвердила, что управляющая компания ООО «МосОблЭксплуатация» допустила частичное разрушение систем водоснабжения и водоотведения, нарушения герметичности в системе канализации. Все это привело к возникновению протечек в подвале.

В доме №1 по улице Дорожная в деревне Яковское, которым управляет ООО «УК городского округа Кашира», жилищные инспекторы также зафиксировали подтопление подвального помещения из-за неисправности канализации. Однако ООО «УК городского округа Кашира» и ООО «МосОблЭксплуатация» проигнорировали поступившие обращения. Госжилинспекция выдала им предписания, согласно которым от них требовалось устранить подтопления в подвалах, а также причины, по которым они возникли.

«В отношении ответственных лиц возбудили административные дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». На главного инженера управляющей компании из Каширы и начальника ПТО организации из Сергиева Посада наложили взыскание в размере 25 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Проверки исполнения предписаний показали, что управляющие компании провели необходимые работы по приведению общедомового имущества в нормативное состояние в полном объеме в установленные сроки.