РИАМО - 11 июл. В этом году в Москве получено около 500 новых автобусов и до конца года ожидается еще 700, автобусный парк города является одним из самых молодых в Европе среди мегаполисов, сообщаил заместитель мэра Москвы в правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Не только в России, но и в Европе мы обладаем одним из самых молодых парков среди мегаполисов. Это дало возможность увеличить количество пассажиров на наземном городском транспорте, потому что, конечно, москвичам нравится новый подвижной состав, если там Евро-5, если там кондиционер», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин уделяет серьезное внимание качеству поездок на наземном транспорте.

«В этом году мы уже получили порядка 500 автобусов, они уже выехали на маршруты. Ожидаем до конца года еще 700 новых автобусов, которые выйдут на маршруты для москвичей», - отметил Ликсутов.