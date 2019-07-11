РИАМО - 11 июл. Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц начали проводить в кассах метрополитена столицы, планируется реализация данной технологии на турникетах, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что тестирование проводится с рядом российских крупнейших банков, которые опробовали данную технологию в своих кассовых залах и отделениях.

«Начинали мы тестирование именно с касс. Когда вы подходите оплатить, или пополнить вашу карту «Тройка», или приобрести билет, если вы уже зарегистрированы в системе банка, то система определяет, что это вы и пополняете карту в кассе без дополнительных манипуляций, а просто посмотрев один раз на камеру. Но у нас есть еще более сложная задача – сделать так, чтобы также система работала и на турникете. Когда вы подходите к турникету, и сразу же вас система распознает и позволяет пройти», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, при использовании данной системы Московский метрополитен не получает никаких персональных данных и только лишь предоставляет канал связи.

«Сразу хочу сказать, что никакие персональные данные Московский метрополитен не получает. Эта система полностью принадлежит нашим российским банкам и все законы о персональных данных и все транзакции – имя, фамилия и прочее – все они остаются, и будут оставаться в системе финансового учреждения. <…> Мы очень четко понимаем все деликатные вопросы, связанные с персональными данными и очень серьезно к этому относимся», - отметил Ликсутов.