РИАМО - 11 июл. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение Московского областного УФАС России о признании необоснованной жалобы ООО «Константа равновесия» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Константа равновесия» на действия министерства строительного комплекса Московской области путем проведения электронного аукциона на поставку медицинской мебели для оснащения объекта строительства «Комплексная поликлиника на 600 посещений в смену в городском округе Балашиха, микрорайон Гагарина».

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Константа Равновесия» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.