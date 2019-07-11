РИАМО - 11 июл. На сегодняшний день уже семь линий метро получили обновленные поезда «Москва», до 2024 года в столице планируют обновить порядка 90% вагонов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мэр Москвы поставил нам задачу сделать обновление поездов максимально быстрым, поэтому мы в год покупаем почти 550-560 вагонов. Все эти вагоны покупаются по контракту жизненного цикла, где производитель обязан обслуживать эти поезда в течение 30 лет. <…> Задача наша такая, чтобы к 2024 году почти 90% поездов метро было обновлено», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что данная огромная программа не имеет аналогов в мире по обновлению вагонов метро.

В метрополитене также проходит замена деревянных шпал на композитные, а еще прокладываются новые рельсы, без стыков.

«Замена шпал и замена рельсовых плетей позволяет сделать инфраструктуру метро более безопасной и надежной. <…> Композитная шпала экологически чистая, она без различных смол и добавок, она полностью негорючая. За счет вот этой совокупности факторов мы получаем плавный ход, отсутствие вибрации, экономию в обслуживании пути. Почти на 400 тысяч рублей в год обходиться дешевле нам один километр при перекладке линий», - отметил Ликсутов.

По его словам, уменьшение вибрации позволяет сократить уровень шума, а также сохранить долговечность поезда.