РИАМО - 11 июл. Фонд «Бельканто» представит концерт кельтской и японской этнической музыки в рамках проекта «World music в Кафедральном», он пройдет 18 июля в Кафедральном соборе на Китай-городе в столице, начало в 20:30, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В концерте примут участие Crossover-квартет «Черный квадрат» и ансамбль солистов «Тори».

«В программе прозвучат традиционные кельтские и японские мелодии, более того, зрителям концерта выпадет редкий шанс услышать японские классические произведения, исполненные на сакраментальных японских музыкальных инструментах – флейте сякухати, трехструнном сямисене и скрипке эрху», – говорится в сообщении.

Фольклор двух разных континентов прозвучит по соседству с историческим органом Зауэр 1898 года постройки, сопровождаемый удивительной видеоинсталляцией.