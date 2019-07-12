РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 июл. Работу перевозчиков и регионального оператора обсудят в подмосковном Королеве на заседании в пятницу, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Второе заседание координационного совета состоится в ЦДК имени Калинина в кабинете №45. Начало в 14:30.

«На заседании 12 июля участники подведут итоги заседаний рабочих групп, заслушают информацию о работе ООО «Домтрансавто», ООО «Ранд-Транс», обсудят работу регоператора по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)», – говорится в сообщении.

Также дольщикам расскажут о работах, проводимых на Лермонтова, 10; до жителей доведут информацию по взносам за муниципальную площадь по специальным счетам. Также планируется обсуждение проекта повесток заседаний рабочих групп координационного совета на III квартал.

Все желающие смогут принять участие в заседании.