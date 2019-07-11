РИАМО - 11 июл. В городском округе Химки по госпрограмме «Образование Подмосковья» выделили средства на покупку игрушек для всех 60 детских садов, дошкольное учреждение №59 «Каледоскоп» уже получило множество кукол и детской мебели, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

При финансировании исходили из расчета 1650 рублей на одного ребенка. Общая сумма выделенных из бюджета региона денег на всех воспитанников Химок составила 690 тысяч рублей.

«Детские сады Химок готовятся к новому сезону. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по программе «Образование Подмосковья» каждый год детским садам выделяются деньги на закупку нового оборудования. Детские сады могут выбрать: это будет оборудование для помещений или для улицы, или для спортивных занятий», — сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Так, в распоряжении воспитанников детского сада №59 теперь есть мини-кухня, врачебный набор и комплект строительной техники. Благодаря новым игрушкам дети смогут попробовать себя в разных должностях. В выборе игрушек руководству детсадов поспособствовали родители воспитанников, именно они смогли первыми оценить приобретения.

«Такие красочные, яркие, некоторые даже издают звуки. Я думаю, что они понравятся и моей дочери, и другим детям. Иметь такие игрушки в саду - это счастье», - поделилась впечатлениями жительница городского округа Ольга Заякина.

Сейчас в Химках почти 60 детских садов, в которые ходят 15 тысяч детей. В скором времени каждый из них сможет порадоваться новым игрушкам.