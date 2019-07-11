РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. Жители поселка Красково Люберец выступили против сооружения базы для занятий греблей на байдарках на Кореневском карьере, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг на Кореневском карьере прошли общественные обсуждения концепции зоны отдыха на карьере. В рамках обсуждения жители высказали свое недовольство по поводу постройки спортивной базы для занятий на байдарках.

«Вы сейчас уже огородили весь наш пляж забором, мы не можем туда зайти. Когда будет построена база и на ней будут проходить занятия утром, в обед и вечером, наши дети и мы не сможем там купаться, зона просто будет перекрыта», – сказала жительница.

Сотрудник «Дирекции спортивных сооружений» горокруга Люберцы ответил, что общественные слушания проводятся для выявления правильного решения, чтобы всем жителям было комфортно.