РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. До конца лета на Кореневском карьере в Люберцах обустроят зону отдыха, сообщил представитель МУ «Дирекции спортивных сооружений» Сергей Стрекаловский.

В четверг на Кореневском карьере прошли общественные обсуждения концепции зоны отдыха Кореневского карьера.

«Благоустройство у нас будет осуществляться на территории карьера (Кореневского – ред.). Мы хотим создать для вас комфортный отдых. Для самых маленьких детей будет много интересного: аттракционы, зона детского творчества, зона повышенного комфорта. Сейчас мы начали уже работы по сооружению базы для занятий на байдарках», – сказал Стрекаловский.

Он добавил, что первый этап обустройства зоны отдыха завершится в течение года.

«В его рамках (в рамках первого этапа – ред.) будет обустроен центральный пляж для деток и построена база для занятий на байдарках», – отметил Стрекаловский.