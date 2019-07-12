РИАМО – 12 июл. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет гала-концерт солистов оперной труппы в пятницу в «Аптекарском огороде», он начнется в 20:00, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Окончание сезона – отличное время для подведения итогов и обдумывания планов на будущее. План премьер и событий сезона 2019-2020 годов уже объявлен, теперь настало время для подведения итогов и размышлений о будущем непосредственно на сцене.

«Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко – лидер культурного пространства России, один из наиболее значительных театров мира. Его столетняя история – вереница блестящих оперных и балетных постановок, многие из которых входят в золотой фонд русского театрального искусства», – отмечается в сообщении.

Раньше многих западных театров, благодаря таланту К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московскому музыкальному было суждено стать форпостом режиссерской оперы. Гений места определил создание русской оперной школы.

«Даже во время Великой Отечественной войны театр ни на день не прекратил работы. При действующем «железном занавесе» в нем выпускали спектакли выдающиеся западные режиссеры – Вальтер Фельзенштейн, Гарри Купфер, Петер Штайн и Кристофер Олден», – перечисляется в материале.

Сегодня многие солисты оперной труппы театра являются обладателями профессиональных премий Casta Diva и «Онегин», имеют постоянный ангажемент в Метрополитен Опера, Ковент Гарден, театре Ла Скала, Парижской и Венской опере.

«Для «Аптекарского огорода» особая честь принимать на своей сцене солистов Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко», – уточняется в сообщении.

В программе юбилейного концерта будут представлены номера из опер, составляющих гордость мировой оперной сцены. Начало мероприятия в 20:00.