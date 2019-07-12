РИАМО - 12 июл. На протяжении всего лета в одной из самых красивых московских усадеб проходят концерты классической музыки II Международного фестиваля «Шереметевские сезоны», организованного благотворительным фондом «Бельканто», говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«В пятницу, 12 июля, в Большой каменной оранжерее состоится «Концерт для саксофона и арфы», в рамках которого зрители услышат произведения Джулио Каччини, Франца Шуберта, Джорджа Гершвина и Клода Дебюсси в исполнении саксофона (Юрий Таштамиров) и арфы (Айдана Карашева)», – говорится в сообщении.

Усадьба Кусково – летняя резиденция древнейшего российского дворянского рода графов Шереметевых, объект культурного наследия и памятник архитектуры федерального значения. Является одним из лучших образцов садово-парковой архитектуры XVIII века.