РИАМО - 12 июл. На территории столичного музея-заповедника «Царицыно» в пятницу стартует фестиваль «Дачное Царицыно», для зрителей подготовили театральные постановки и концерты, которые смогут перенести гостей на 100 лет назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль «Дачное Царицыно» мы впервые провели в прошлом году. Тогда его гостями стали более 480 тысяч человек. В конце XIX - начале XX века Царицыно было одним из самых любимых москвичами дачных мест. Летние дни дачники проводили, гуляя по старинному парку, а также за игрой в лаун-теннис, танцами, концертами и театральными спектаклями. Задача фестиваля - воссоздать атмосферу, царившую в этом месте 100 лет назад», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Программа будет начинаться ежедневно в 10:00 с развлечений для самых маленьких посетителей парка и их родителей. Малыши от года и старше смогут сделать зарядку под музыку и увидеть детские спектакли. Так, в пятницу в 11:00 покажут спектакль «Аленький цветочек». Его исполнят на сцене, которую установят у Большого дворца.

Любимую историю о красавице и чудовище представят в необычном стиле. Для создания декораций к спектаклю будут использовать классические узоры русского зодчества. Игру актеров сопроводят фольклорные мелодии, исполненные на старинных инструментах.

13 июля в это же время покажут мюзикл для самых маленьких «Песни для слонов» по текстам сказок Дональда Биссета под музыку в стиле регги.

Дневная программа для горожан разных возрастов будет начинаться в 15:00. Гостей ждут концерты, спектакли, мастер-классы и лекции. Например, 19 июля в это время посетители «Царицына» услышат мелодии Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского в необычной аранжировке: их исполнят на баяне и виолончели.

«Камерные спектакли в жанре сторителлинга в исполнении актеров Алексея Розина и Ильи Барабанова можно будет посмотреть 12, 13, 14, 19 и 21 июля на сцене у Большого дворца. Начало в 17:00. Актеры перескажут известные литературные произведения («Горе от ума», «Герой нашего времени» и другие) и поделятся опытом, как сделать свой рассказ интереснее. А 14 и 21 июля состоится кулинарный мастер-класс, на котором покажут, как готовить необычные блюда. Кроме того, каждый день в 16:00 на сцене будут идти лекции — в том числе по истории книжной иллюстрации, которые прочтут профессиональные художники», - добавила Фокина.

На время проведения фестиваля для отдыхающих оборудуют пикниковую зону с шезлонгами. На площадке неподалеку от сцены можно будет поиграть в бадминтон и фрисби. Ракетки, мячи и диски для метания выдадут на месте (или их можно принести с собой).

С 19:00 до 20:00 на сцене у Большого дворца можно будет посмотреть театральные постановки. Свою программу представят творческая лаборатория «Аронин space», театр «7 в кубе», «Электротеатр Станиславский», «Театриум на Серпуховке» и другие коллективы.