РИАМО - 12 июл. Встреча руководителей экспортно-ориентированных предприятий Московской области с главами торговых представительств России пройдет в пятницу, собрание проведут в Красногорске по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Встреча состоится в 10:00 в доме правительства Московской области на бульваре Строителей, дом №1. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, мероприятие проводится в рамках «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах» с целью популяризации экспортной деятельности предприятий Подмосковья и продвижения их продукции на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Руководители предприятий будут иметь возможность лично познакомиться с торговыми представителями интересующих стран, а также обсудить актуальные вопросы продвижения своей продукции на экспорт в этих странах», — сказал Хромов.

Контакты бизнеса с торгпредами будут организованы в формате быстрых встреч. Продолжительность мероприятия - 1,5-2 часа. Со списком торговых представительств РФ за рубежом можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие проводится для компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих юридический адрес в Московской области. Учитывая высокий уровень участников мероприятия, рекомендуется участие руководителей компаний не ниже заместителя директора (коммерческий директор, директор по экспорту, директор по развитию).