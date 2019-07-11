РИАМО – 11 июл. Стюардесса авиакомпании Fly Airlines 23-летняя Альбина Мухамедзянова, которую нашли задушенной в ванной отеля Vnukovo Village в новой Москве, работала танцовщицей в ночных клубах и предоставляла услуги массажа, пишет «Московской комсомолец».

По данным газеты, девушка несколько дней назад вернулась из китайского Хайнаня и до следующего рейса вселилась в номер гостиницы вместе с молодым человеком по имени Никита. Утром 10 июля мужчина «продлил» номер и ушел. Тело девушки около 07:30 в ванной обнаружила уборщица.

«По словам администраторов, Альбина не первый раз останавливалась в этом отеле с мужчиной. Кроме официальной работы, по некоторым данным, она танцевала в ночных клубах и делала массаж. Об этом говорит то, как ее номер подписывали некоторые пользователи специальных приложений», – говорится в материале.

Кроме того, отец убитой подтвердил, что дочь одно время работала в ночном клубе и лишь последнее время устроилась на постоянную работу – летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар.

В Fly Airlines Мухамедзянова устроилась на работу 3 месяца назад. Сама она родом из Набережных Челнов. Оттуда она уехала в Казань, где получила медицинское образование.

Со слов знакомых, девушка была очень целеустремленной и мечтала работать в небе. При этом первую попытку выучиться на бортпроводницу она провалила, но не опустила руки со второй попытки стала стюардессой. Для этого в Москве Мухамедзянова прошла курсы бортпроводниц и с восторгом рассказывала родным о полетах.