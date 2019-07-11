РИАМО - 11 июл. За первые шесть месяцев текущего года специалисты надзорного ведомства осуществили 362 проверки на объектах линейной и коммунальной инфраструктуры в Подмосковье, часть их пришлась на все 43 объекта, которые построили в регионе за это время, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Все объекты, которые сдали в эксплуатацию в этом году имеют заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. По данным начальника ведомства Артура Гарибяна, сейчас ведомство контролирует содержание 381 объекта.

«По результатам проверок участникам строительства выдано 312 предписаний об устранении выявленных нарушений, оформлено 296 протоколов, а также наложены штрафные санкции на общую сумму 5,6 миллиона рублей», – сказал Гарибян.

Самой важной задачей для специалистов было подтвердить, что инженерные сети возводят без расхождений с требованиями техрегламентов и проектной документации на объектах подмосковного капитального строительства.