РИАМО - 11 июл. Управляющие компании отремонтировали кровли в домах Пушкинского горокруга и Мытищ после жалоб жителей на протечки, но из-за первоначального бездействия в отношении УК составили административные протоколы, а их работу поставили на особый контроль, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В доме №7 по улице Ленина в поселке Лесные Поляны Пушкинского горокруга инспекторы выявили разрушение оголовков вентиляционных шахт; выпадение кирпичной кладки шахт и стен фасада на верхних этажах. Также они обнаружили сухие следы протечек кровли и разрушение кровли по всему периметру. А в доме №22Б по улице Силикатная в Мытищах зафиксировали увлажнение деревянных элементов и стен в местах расположения свесов по периметру чердака, а также сухие следы протечек на стенах и потолках верхних этажей подъездов №№1 и 2. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, организации ООО «Тарасовская УК» из Пушкина и МУП «ГЖЭУ-4» из Мытищ отремонтировали кровли управляемых ими жилых домов.

«Несмотря на то, что УК устранили все нарушения в установленные Госжилинспекцией Московской области сроки, за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований государственными жилищными инспекторами в адрес ответственных должностных лиц составлены административные протоколы, которые будут рассмотрены в мировых судах», – сказала Федина.

Она добавила, что на сегодняшний день не только ход судебных разбирательств, но и деятельность данных организаций в части управления многоквартирными домами находятся на особом контроле Госжилинспекции.