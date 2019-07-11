РИАМО - 11 июл. На Киевском направлении МЖД железнодорожники восстановили поврежденный кабель, отвечающий за движение поездов, на данный момент движение поездов вводится в график, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«Железнодорожники восстановили поврежденный на перегоне Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД кабель, возобновили скоростной режим на участке. Специалисты железной дороги работают над сокращением опоздания задержанных в пути поездов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время по направлению из Москвы с отклонением от графика до 40 минут следуют 10 электричек и на 20 минут задержался пассажирский поезд №107 Москва – Брянск.

Он напомнил, что ранее сторонняя организация повредила кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. На место оперативно прибыли ремонтные бригады. На период восстановительных работ движение поездов на участке не останавливалось, а было организовано по специальному режиму со снижением скорости. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров в вечерние часы пик.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

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