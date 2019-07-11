РИАМО - 11 июл. В подмосковной Дубне врачи-инфекционисты смогли вылечить беременную женщину с менингоэнцефалитом – тяжелой патологией, которая характеризуется воспалением оболочек мозга и вещества головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В инфекционное отделение Дубненской городской больницы бригада скорой помощи доставила женщину на 39-й неделе беременности с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту, спутанность сознания и высыпания на теле.

«Пациентка в экстренном порядке была переведена в палату интенсивной терапии инфекционного отделения – у нее диагностировали менингоэнцефалит, вызванный вирусом Коксаки. Проведено соответствующее лечение, в результате которого состояние пациентки улучшилось», – сказал главный врач больницы Алексей Осипов.

Он отметил, что женщина успешно родила младенца. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, вместе они выписаны домой в удовлетворительном состоянии.