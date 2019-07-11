РИАМО - 11 июл. Некрасовская линия отстроена не полностью, но уже сейчас отмечается снижение загрузки на станции метро «Выхино» на 15-20%, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Пока эта линия (Некрасовская - ред.) не та, которая будет в целевом показателе, поэтому с одной стороны мы видим снижение загрузки на метро «Выхино», которое сильно перегружено. Мы видим снижение там почти на 15-20% в зависимости от дня недели. Но при этом перегрузилась станция «Лермонтовский проспект», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что власти города постарались организовать движение пустых поездов и оборачивать их таким образом, чтобы данные изменения не приводили к нехорошим последствиям для пассажиров московского метро.

«Когда будет сдана полноценно Некрасовская линия, то конечно все эти проблемы на Таганско-Краснопресненской линии станут существенно меньше», - дополнил Ликсутов.

По его словам, одним из самых проблемных мест является Таганско-Краснопресненская линия метро. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделить внимание самым загруженным участкам при формировании нового транспортного каркаса, строительстве новых линий метро.

«Акцент был сделан именно на Некрасовскую линию, Таганско-Краснопресненскую, на продление Сокольнической линии и строительство Большой кольцевой линии метро, которое еще снимет нагрузку на кольцевую линию, существующую, и разгрузит ряд центральных станций. Пассажиру не потребуется ехать в центр, чтобы пересесть на Кольцевую линию, а можно будет использовать Большую кольцевую линию метро», - уточнил Ликсутов.

Строители работают над продлением Некрасовской линии московского метро протяженностью около12 километров, проходку всех тоннелей планируют завершить в текущем месяце. На данном участке пять станций: «Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная».

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>