РИАМО – 11 июл. Уровень радиоактивного излучения рядом с Московским заводом полиметаллов (МЗП), около которого планируется проложить новую трассу – Юго-Восточную хорду – соответствует нормативным показателям в столице, сообщает РИА Новости.

«Радиационная обстановка на территории Московского завода полиметаллов соответствуют всем санитарным нормам и правилам. МЗП на постоянной основе проводит радиационно-экологический мониторинг, который включает в себя наблюдение за грунтовыми и поверхностными водами, почвенным слоем и воздушным бассейном», – говорится в сообщении пресс-службы топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ, в которую входит завод.

По данным компании, в 2018 году проводилось очередное обследование. По его результатам величина мощности эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,15 плюс-минус 0,03 микрозивертов в час, что соответствует естественному фону на территории столицы.

Возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок на территории Московского завода полиметаллов, где в 1950-60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс в соцсетях. Местные жители опасаются, что зараженная пыль попадет в воздух и воду, разнося радиацию по всему городу.

Ранее специалисты Москомархитектуры заверили, что строительство Юго-Восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории МЗП. Но часть завода попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. Строить ее начнут в 2020 году.