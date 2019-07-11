РИАМО - 11 июл. В Красногорске на территории государственного музея-усадьбы «Архангельское» завершили работы по реконструкции систем наружного освещения в рамках губернаторской программы «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В преддверии празднования 100-летия основания усадьбы специалисты провели работы по реконструкции наружного освещения.

«Установлено 350 светильников, 350 опор наружного освещения и проложено 15 километров кабеля. На территории усадьбы появились 350 фонарей, стилизованных под XIX век», – говорится в сообщении.

В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» с 2016 года активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры.

В 2019 году по программе будет установлено 17610 светильников, заменено более 9 тысяч опор, будет построено 530 километров линий наружного освещения.

«За последние 6 лет на территории Московской области в общей сложности установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения», – подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.