РИАМО - 11 июл. На Шоссейной улице в столице произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате дорожной аварии пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Шоссейной улице, дом 90, произошло столкновение двух единиц, два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего ДТП.