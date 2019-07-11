РИАМО - 11 июл. Порядка 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки при запуске Московских центральных диаметров (МЦД) даст возможность разгрузить текущую инфраструктуру, пригородные железнодорожные сообщения, ряд линий метрополитена и автобусных маршрутов, сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Первое, что увидят все без исключения жители Москвы и Московской области – почти 900 тысяч новых пассажирских мест, которых раньше не было. Вместе с Российскими железными дорогами мы постарались сделать так, чтобы комфорт, к которому привыкли пассажиры Московского центрального кольца, которое уже зарекомендовало себя хорошим качеством и надежностью, чтобы этот стандарт был перенесен и на Московские центральные диаметры», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, два диаметра - Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск - будут проходить через 45 районов Москвы и порядка 10 крупных городов Московской области.

«У жителей Подмосковья и Москвы появится альтернатива для существующих поездок, для существующего транспортного поведения. При этом произойдет разгрузка части где-то даже проблемной инфраструктуры. Например, Белорусского и Савеловского вокзалов, там разгрузка может составить более чем 25%», - отметил Ликсутов.

Он добавил, что будет обновлен подвижной состав. На МЦД запустят поезда «Иволга», которые по уровню качества и комфорта сопоставимы с поездами «Москва», курсирующими в столичном метрополитене. Головной и последний вагоны будут оснащены туалетными комплексами. Помимо всего прочего новые поезда оснащены специальными велосипедными креплениями.