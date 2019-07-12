Участок «красной» ветки метро закроют на неделю: где перекроют улицы и пустят автобусы

Очередное закрытие участка Сокольнической линии московского метро ждет пассажиров с 13 по 20 июля 2019 года. На этот раз закроют девять станций внизу – от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». Неудобства связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Как будет организовано передвижение пассажиров и автомобилей в этот период, читайте в материале РИАМО.

С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт юго-западный отрезок Сокольнической линии из девяти станций:

- «Проспект Вернадского»,

- «Юго-Западная»,

- «Тропарево»,

- «Румянцево»,

- «Саларьево»,

- «Филатов Луг»,

- «Прокшино»,

- «Ольховая»,

- «Коммунарка».

В этот период поезда будут ходить только на участке от «Бульвара Рокоссовского» до «Университета». В обычном режиме «красная» линия заработает 21 июля с открытием метро.

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