Участок «красной» ветки метро закроют на неделю: где перекроют улицы и пустят автобусы

Какие станции закроют
Очередное закрытие участка Сокольнической линии московского метро ждет пассажиров с 13 по 20 июля 2019 года. На этот раз закроют девять станций внизу – от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». Неудобства связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Как будет организовано передвижение пассажиров и автомобилей в этот период, читайте в материале РИАМО.
С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт юго-западный отрезок Сокольнической линии из девяти станций:
- «Проспект Вернадского»,
- «Юго-Западная»,
- «Тропарево»,
- «Румянцево»,
- «Саларьево»,
- «Филатов Луг»,
- «Прокшино»,
- «Ольховая»,
- «Коммунарка».
В этот период поезда будут ходить только на участке от «Бульвара Рокоссовского» до «Университета». В обычном режиме «красная» линия заработает 21 июля с открытием метро.
Зачем это нужно
Ранее в этом году из-за прокладки БКЛ дважды закрывали верх Сокольнической линии от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».
Как объясняют в Московском метрополитене, в этот раз работы пройдут на юго-западном участке БКЛ, где разместятся три станции - «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро. Строители проложат левый перегонный тоннель, который пройдет под «Проспектом Вернадского». По строительным нормам при проведении таких работ в целях безопасности движение поездов прекращается.
Запуск юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание около 200 тысяч москвичей, живущих в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Их время поездки по городу сократится на 10-15 минут за счет новых пересадок, минуя центр города.
Компенсационные автобусы
Для пассажиров «красной» ветки на период 13–20 июля запустят бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции метро. Они будут курсировать по «выделенкам» с минимальными интервалами.
Пассажирам «красной» ветки советуют заранее строить маршруты, пользоваться наземным транспортом и соседними линиями метро – Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской, а также станцией МЦК «Лужники».
О закрытии участка «красной» ветки напомнят голосовые объявления и плакаты в метро. На станциях метро «Парк культуры», «Спортивная», «Университет» и возле закрытых станций помогать пассажирам будут инспекторы Центра мобильности.
Выделенные полосы для проезда московских и подмосковных автобусов откроют на ряде трасс: Проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, автодороге Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также Проектируемых проездах 905 и 907.
Такси и автомобили на «выделенки» не пустят.
Дорожные ограничения
Движение автомобилей в районах закрытых станций метро будет ограничено, а на некоторых участках дорог – закрыто.
Это связано с приоритетным проездом компенсационных автобусов в районах: Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), для движения автомобилистов закроют следующие участки дорог:
– проезд с Родниковой улицы в сторону МКАД и станции метро «Саларьево»;
– транзитное движение в Проектируемом проезде № 905 в сторону Киевского шоссе;
– съезд с Киевского шоссе в сторону станции метро «Саларьево»;
– разворот на Киевское шоссе в сторону Московской области через Родниковую улицу;
– транзитное движение по проезду рядом со станцией метро «Саларьево» от одноименной деревни;
– съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект;
– съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе;
– съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;
– съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД;
– проезд на Ленинский и Вернадский проспекты через Рузскую улицу;
– проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского;
– выезд с Проектируемого проезда № 5504 на Ленинский проспект;
– съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;
– поворот с проспекта Вернадского на Тропаревскую улицу;
– разворот на проспекте Вернадского на пересечении с Тропаревской улицей в сторону Московской области;
– выезд с улицы Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;
– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;
– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского в сторону центра;
– разворот на проспекте Вернадского у дома 59;
– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;
– левый поворот с дублера проспекта Вернадского на улицу Строителей;
– правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского;
– правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект в сторону центра;
– выезд с улицы Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;
– съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина;
– выезды с территории торгового центра «Саларис» в Проектируемый проезд № 905;
– съезды с Киевского шоссе к бизнес-центру «Румянцево»;
– въезды и выезды на проспект Вернадского с территорий рядом с домами 127; 86 б; 86, строением 1; 87/48; 14а; 12, корпусом 4;
– съезды с проспекта Вернадского на дублер в районе улицы Марии Ульяновской, дома 8а при движении в сторону области;
– выезды на проспект Вернадского с территорий возле домов 123 и 111;
– проезды к станции метро «Университет»;
– движение по дублеру Киевского шоссе в районе владения 2 и развязки с МКАД;
– движение по улице Покрышкина от Рузской улицы до проспекта Вернадского;
– движение в сторону центра по дублеру проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;
– съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина.
Кроме того, движение автомобилей ограничат на 1–2 полосах на ряде улиц в районах закрытых станций Сокольнической линии.
Парковка и остановка автомобилей будет запрещена в Проектируемом проезде № 905, на улице 26 Бакинских Комиссаров, улице Косыгина и в Проектируемом проезде № 5504 в районе пересечения с Ленинским проспектом.
Водителей просят заранее посмотреть в навигаторе все ограничения и перекрытия дорог.
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