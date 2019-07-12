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Участок «красной» ветки метро закроют на неделю: где перекроют улицы и пустят автобусы

Что делать пассажирам Сокольнической линии на время закрытия участка «Проспект Вернадского» — «Коммунарка».
© РИАМО, Николай Корешков

Какие станции закроют

© РИАМО, Александр Манзюк

Очередное закрытие участка Сокольнической линии московского метро ждет пассажиров с 13 по 20 июля 2019 года. На этот раз закроют девять станций внизу – от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». Неудобства связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Как будет организовано передвижение пассажиров и автомобилей в этот период, читайте в материале РИАМО.

С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт юго-западный отрезок Сокольнической линии из девяти станций:

- «Проспект Вернадского»,

- «Юго-Западная»,

- «Тропарево»,

- «Румянцево»,

- «Саларьево»,

- «Филатов Луг»,

- «Прокшино»,

- «Ольховая»,

- «Коммунарка».

В этот период поезда будут ходить только на участке от «Бульвара Рокоссовского» до «Университета». В обычном режиме «красная» линия заработает 21 июля с открытием метро.

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Зачем это нужно

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Ранее в этом году из-за прокладки БКЛ дважды закрывали верх Сокольнической линии от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».

Как объясняют в Московском метрополитене, в этот раз работы пройдут на юго-западном участке БКЛ, где разместятся три станции - «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро. Строители проложат левый перегонный тоннель, который пройдет под «Проспектом Вернадского». По строительным нормам при проведении таких работ в целях безопасности движение поездов прекращается.

Запуск юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание около 200 тысяч москвичей, живущих в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Их время поездки по городу сократится на 10-15 минут за счет новых пересадок, минуя центр города.

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Компенсационные автобусы

©  сайт мэра Москвы

Для пассажиров «красной» ветки на период 13–20 июля запустят бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции метро. Они будут курсировать по «выделенкам» с минимальными интервалами.

Пассажирам «красной» ветки советуют заранее строить маршруты, пользоваться наземным транспортом и соседними линиями метро – Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской, а также станцией МЦК «Лужники».

О закрытии участка «красной» ветки напомнят голосовые объявления и плакаты в метро. На станциях метро «Парк культуры», «Спортивная», «Университет» и возле закрытых станций помогать пассажирам будут инспекторы Центра мобильности.

Выделенные полосы для проезда московских и подмосковных автобусов откроют на ряде трасс: Проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, автодороге Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также Проектируемых проездах 905 и 907.

Такси и автомобили на «выделенки» не пустят.

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Дорожные ограничения

©  сайт мэра Москвы

Движение автомобилей в районах закрытых станций метро будет ограничено, а на некоторых участках дорог – закрыто.

Это связано с приоритетным проездом компенсационных автобусов в районах: Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), для движения автомобилистов закроют следующие участки дорог:

– проезд с Родниковой улицы в сторону МКАД и станции метро «Саларьево»;

– транзитное движение в Проектируемом проезде № 905 в сторону Киевского шоссе;

– съезд с Киевского шоссе в сторону станции метро «Саларьево»;

– разворот на Киевское шоссе в сторону Московской области через Родниковую улицу;

– транзитное движение по проезду рядом со станцией метро «Саларьево» от одноименной деревни;

– съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект;

– съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе;

– съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

– съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД;

– проезд на Ленинский и Вернадский проспекты через Рузскую улицу;

– проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского;

– выезд с Проектируемого проезда № 5504 на Ленинский проспект;

– съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;

– поворот с проспекта Вернадского на Тропаревскую улицу;

– разворот на проспекте Вернадского на пересечении с Тропаревской улицей в сторону Московской области;

– выезд с улицы Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского в сторону центра;

– разворот на проспекте Вернадского у дома 59;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;

– левый поворот с дублера проспекта Вернадского на улицу Строителей;

– правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского;

– правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект в сторону центра;

– выезд с улицы Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;

– съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина;

– выезды с территории торгового центра «Саларис» в Проектируемый проезд № 905;

– съезды с Киевского шоссе к бизнес-центру «Румянцево»;

– въезды и выезды на проспект Вернадского с территорий рядом с домами 127; 86 б; 86, строением 1; 87/48; 14а; 12, корпусом 4;

– съезды с проспекта Вернадского на дублер в районе улицы Марии Ульяновской, дома 8а при движении в сторону области;

– выезды на проспект Вернадского с территорий возле домов 123 и 111;

– проезды к станции метро «Университет»;

– движение по дублеру Киевского шоссе в районе владения 2 и развязки с МКАД;

– движение по улице Покрышкина от Рузской улицы до проспекта Вернадского;

– движение в сторону центра по дублеру проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;

– съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина.

Кроме того, движение автомобилей ограничат на 1–2 полосах на ряде улиц в районах закрытых станций Сокольнической линии.

Парковка и остановка автомобилей будет запрещена в Проектируемом проезде № 905, на улице 26 Бакинских Комиссаров, улице Косыгина и в Проектируемом проезде № 5504 в районе пересечения с Ленинским проспектом.

Водителей просят заранее посмотреть в навигаторе все ограничения и перекрытия дорог.

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