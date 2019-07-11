РИАМО - 11 июл. Третья очередь дистрибьюторского центра ИКЕА в Есипове городского округа Солнечногорск начала свою работу, общий объем инвестиций в строительство превысил 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В результате расширения данный центр стал одним из крупнейших на территории Европы.

«Дистрибьюторский центр ИКЕА в Есипово полностью обеспечивает потребности всех 15 магазинов компании в России, а также работу интернет-магазина ИКЕА на территории страны. Запуск третьей очереди позволит повысить эффективность работы со снабжением за счет увеличения складской мощности на 160 тысяч кубических метров», – говорится в сообщении.

Расширение центра также увеличит его пропускную способность, позволив обрабатывать до 450 грузовых машин в день.

Как отметил во вступительном слове генеральный директор группы компаний Ingka в России (крупнейшей организации в франчайзинговой системе ИКЕА) Патрик Антони, при возведении новой очереди дистрибьюторского центра реализованы самые современные и уникальные для России технологии автоматизированного складского хранения.

«Россия является для группы компаний Ingka важным стратегическим рынком. За последние три года мы инвестировали в развитие бизнеса в России более 70 миллиардов рублей, из которых более 11 миллиардов рублей были направлены на строительство третьей линии Есипове», – подчеркнул Антони.

В дистрибьюторском центре применены инновационные разработки, которые позволяют обеспечить максимально эффективную работу всех подразделений. В нем реализовано решение «умный склад», которое позволяет автоматизировать обработку паллет: высота нового автоматического склада составляет 25 уровней или 47 метров, он может одновременно хранить до 200 тысяч паллет.

Десять из пятнадцати кранов могут обрабатывать все паллетные классы, при этом каждый кран может за один раз перемещать сразу две паллеты. Таким образом, скорость работы автоматического склада достигает 600 паллет в час.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, запуск третьей очереди дистрибьюторского центра создаст еще 90 рабочих мест, и количество сотрудников в ИКЕА в Есипове увеличится до 720 человек.

«ИКЕА один из старейших и ключевых зарубежных партнеров Московской области. Деятельность компании в регионе началась еще в 1993 году. На сегодняшний день группа компаний Ingka, представляющая ИКЕА в России, управляет 14 торговыми центрами, дистрибьюторским центром в Есипове, Химки бизнес-парк», – уточнил Хромов.

Он подчеркнул, что все юридические лица группы компаний зарегистрированы на территории Московской области, они входят в число крупнейших налогоплательщиков региона, ежегодно перечисляя более 3 миллиардов рублей в областной бюджет и около 92 миллионов рублей в местные бюджеты. ИКЕА создала в Московской области уже более 13 тысяч рабочих мест.

Дистрибьюторский центр активно внедряет стратегию ИКЕА «Да! – людям и планете», стремясь к 2030 году оказывать положительное влияние на климат и воспроизводить ресурсы, развивая бизнес. Уже сейчас 87% отходов центра идет на переработку: это более 30 тонн картонных уголков и более 90 тонн картона в месяц. В 2018 году на переработку отправилось также 119 тонн пластика.

Кроме того, в настоящий момент в центре идет строительство биобойлера, который будет обеспечивать здание тепловой энергией из возобновляемых источников.