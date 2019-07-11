РИАМО - 11 июл. В столице начались работы по масштабной реконструкции кинотеатра «Звездный», расположенного рядом со станцией метро «Проспект Вернадского» на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Кинотеатр «Звездный» был открыт в 1974 году, его исторический облик в стиле модернизм в ходе реконструкции сохранится. Художественная выразительность здания достигается сочетанием остекленного «низа» первого этажа и динамичного верха из алюминиевых кассет. Специалистами будет проведена замена остекления и фасадных панелей в силу их изношенности, также появятся новые входы, приспособленные для маломобильных групп населения», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кинотеатр входит в программу создания сети районных центров, которую реализует компания ADG group. В ходе реконструкции в здании отремонтируют крышу, заменят остекление и обновят «геометрическую» отделку фасадов.

Кроме того, существующие декоративные пластины из анодированного алюминия, которые на протяжении долгого времени подвергались воздействию окружающей среды и покрылись коррозией, заменят на современные алюминиевые кассеты.

В ходе реконструкции появятся новые лестницы и проемы, частично будут заменены перекрытия и утеплены стены. Также в обновленном «Звездном» установят современные системы пожарной безопасности. Для маломобильных групп населения оборудуют специальные подъемники и места в кинотеатре.

После реконструкции планируется создать новый центр притяжения жителей района для комфортного времяпровождения и решения повседневных вопросов.

На подземном этаже районного центра откроется супермаркет «Лента» с собственной пекарней, дом быта и турагентство. Первый этаж будет отведен под семейные рестораны и кафе, здесь расположится также кондитерская и небольшое отделение банка. На втором этаже разместятся фойе кинотеатра, гардероб, бар и входы в кинозалы, размещенные на третьем и четвертом этажах.