РИАМО – 11 июл. В часах Apple Watch в приложении «Рация» найдена уязвимость, позволяющая прослушать iPhone без согласия его владельца, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Всем владельцам Apple Watch с операционной системой watchOS 5 было доступно приложение «Рация», которое, исходя из названия, действовало по такому же принципу: для передачи сообщения нужно было зажать кнопку и начать говорить. Оказалось, что все это время приложение из-за существующего бага прослушивало все разговоры юзеров», – говорится в материале.

Компания Apple признала, что «Рация» добавляет уязвимости умным часам, и приняла решение отключить приложение до исправления ошибки.

«Несмотря на то, что нам неизвестно, злоупотребил ли кто-либо этой уязвимостью, и какие специальные условия и предпосылки для этого необходимы, мы относимся к безопасности и приватности наших пользователей со всей ответственностью. Мы решили, что отключение приложения является правильным решением, так как этот баг позволяет прослушивать разговоры других клиентов на iPhone без их разрешения. Мы приносим свои извинения за этот инцидент и доставленные неудобства», – сообщили в пресс-службе Apple.

Приложение «Рация» останется на устройствах пользователей, пока не будет выпущен подходящий патч, но не будет работать при запуске.

Аналогичный случай уже происходил в устройствах Apple при групповых звонках по FaceTime. Все разговоры начинали прослушиваться еще до того, как собеседник примет звонок. Тогда компания достаточно быстро исправила ошибку.