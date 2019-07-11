РИАМО - 11 июл. Железнодорожники оперативно принимают меры по сокращению опоздания электричек на Киевском направлении МЖД, которые едут с увеличенным интервалом из-за повреждения кабеля, отвечающим за движение поездов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«Сегодня в 17:27 на участке Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме. На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на период восстановительных работ движение электропоездов на данном перегоне организовано по специальному режиму. Временно поезда проезжают участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы, но отражается на увеличении интервала.

«В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенными интервалами. Возможны задержки в движении аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом «Внуково». МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов до минимума», - добавил представитель пресс-службы.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные временные неудобства.

Движение поездов вводят в график на Киевском направлении МЖД после сбоя>>