РИАМО - 11 июл. Жилой дом №13 с детским досуговым центром на территории ЖК «Десятка» в микрорайоне 10 на Донинском шоссе в Раменском получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторским составом на объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлен ЗОС», – сказал руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.

Площадь односекционного 17-этажного дома составляет 10,8 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 150 квартир. Их общая жилая площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров.

Встроенно-пристроенная часть жилого дома предназначена для размещения детского досугового центра свободной планировки. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Строительные работы велись в соответствии с графиком. Дом построен в установленные сроки. После получения ЗОС, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил Гарибян.

Застройщиком выступает АО «ЮИТ Московский регион».