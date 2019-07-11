РИАМО - 11 июл. До конца года в Московской области установят более 5 тысяч контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, все установки будут произведены после запросов местных жителей, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей Пятанов.

«У нас 15,8 тысячи контейнерных площадок. Мы собрали операторов и органы исполнительной власти и узнали, что еще надо, чтобы было лучше. Жители просят не ставить большие контейнерные площадки. Говорят, что лучше поставить две поменьше, но с разных сторон двора. Мы услышали и таких запросов на площадки мы получили более 5 тысяч. Сейчас задача – их обустроить», - сказал Пятанов.

Он добавил, что работа по установке контейнеров будет завершена до конца года. Всего сейчас в Московской области установлено почти 16 тысяч контейнерных площадок по раздельному сбору мусора.

С 1 января этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.